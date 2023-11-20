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  • Курсантка у Дніпрі врятувала чоловіка, який намагався вкоротити собі віку в автобусі

Курсантка у Дніпрі врятувала чоловіка, який намагався вкоротити собі віку в автобусі

Сьогодні 18:40
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Дівчина допомогла чоловіку, який хотів вкоротити собі віку.

Новости Днепра про Курсантка у Дніпрі врятувала чоловіка, який намагався вкоротити собі віку в автобусі

Як повідомили у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ, курсантка 2-го курсу Крістіна Шаблевська врятувала життя, надавши домедичну допомогу чоловікові в автобусі.

Чоловік хотів вкоротити собі віку, порізавши вени лезом прямо посеред автобуса. Очевидці викликали швидку, але як зупинити кров не знали. На допомогу прийшла Крістіна, яка під час навчання опанувала знання з домедичної допомоги та тактичної медицини. Дівчина наклала йому жгут, і потім разом з водієм та пасажирами була поруч з потерпілим. 

Пасажир благополучно дочекався приїзду медиків, які взялися за його порятунок. 

Курсанти вже ДДУВС неодноразово демонстрували активну громадянську позицію та надавали допомогу тим, хто її потребує. Пишаємось нашими здобувачами! – прокоментували вчинок курсантки представники університету. 

Зверніть увагу! Як що ви, або ваші рідні відчувають, що не можуть психологічно справитися з тяжкими життєвими обставини, чи відчувають депресивні стани, обов’язково зверніться за допомогою до спеціалістів. 

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Новости Днепра про Курсантка у Дніпрі врятувала чоловіка, який намагався вкоротити собі віку в автобусіУкраїнська

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