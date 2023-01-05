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Курсант із Дніпра врятував життя чоловікові, якому стало зле посеред магазину

Сьогодні 11:23
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Курсант із Дніпра врятував людину.

Новости Днепра про Курсант із Дніпра врятував життя чоловікові, якому стало зле посеред магазину

Нещасний випадок стався в селищі Брошнів-Осада на Івано-Франківщині. Роман – курсант дніпровського університету внутрішніх справ та наразі проходить там навчальну практику.

Одному із відвідувачів стало зле прям посеред супермаркету. У нього стався епілептичний напад. Роман знає основи домедичної допомоги, тому поки працівники магазину викликали швидку, курсант допоміг чоловікові. Історію розповіли на сторінці навчального закладу на фейсбук.

Я побачив, як один із відвідувачів магазину впав на підлогу. Зрозумівши, що це судомний напад, я почав діяти так, як нас вчили на заняттях з домедичної підготовки. Перше, що я зробив – підклав під голову чоловіка руки, щоб він не травмувався під час судом. Далі оцінив наявність дихання, повернув непритомного у бокове положення та був поряд до приїзду медиків», – розповів Роман.
 
За декілька хвилин на місце події прибули патрульні поліцейські та медики. Як з’ясувалося згодом, чоловік, якого ушпиталили, мав проблеми з серцем та інвалідність II групи.
 
Працівники швидкої похвалили Романа, відзначивши його компетентність у наданні долікарської допомоги.
 

Новости Днепра про Курсант із Дніпра врятував життя чоловікові, якому стало зле посеред магазину

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Новости Днепра про Курсант із Дніпра врятував життя чоловікові, якому стало зле посеред магазинуУкраїнська Новости Днепра про Курсант із Дніпра врятував життя чоловікові, якому стало зле посеред магазинуРусский

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