Курсант із Дніпра врятував життя чоловікові, якому стало зле посеред магазину

Я побачив, як один із відвідувачів магазину впав на підлогу. Зрозумівши, що це судомний напад, я почав діяти так, як нас вчили на заняттях з домедичної підготовки. Перше, що я зробив – підклав під голову чоловіка руки, щоб він не травмувався під час судом. Далі оцінив наявність дихання, повернув непритомного у бокове положення та був поряд до приїзду медиків», – розповів Роман.