Курсант із Дніпра врятував життя чоловікові, якому стало зле посеред магазину

Нещасний випадок стався в селищі Брошнів-Осада на Івано-Франківщині. Роман – курсант дніпровського університету внутрішніх справ та наразі проходить там навчальну практику.
Одному із відвідувачів стало зле прям посеред супермаркету. У нього стався епілептичний напад. Роман знає основи домедичної допомоги, тому поки працівники магазину викликали швидку, курсант допоміг чоловікові. Історію розповіли на сторінці навчального закладу на фейсбук.
Я побачив, як один із відвідувачів магазину впав на підлогу. Зрозумівши, що це судомний напад, я почав діяти так, як нас вчили на заняттях з домедичної підготовки. Перше, що я зробив – підклав під голову чоловіка руки, щоб він не травмувався під час судом. Далі оцінив наявність дихання, повернув непритомного у бокове положення та був поряд до приїзду медиків», – розповів Роман.
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