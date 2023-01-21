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  • Купив в інтернеті: у Дніпрі піймали водія маршрутки з неіснуючим посвідченням

Купив в інтернеті: у Дніпрі піймали водія маршрутки з неіснуючим посвідченням

Сьогодні 14:37
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У Дніпрі піймали водія без прав

Новости Днепра про Купив в інтернеті: у Дніпрі піймали водія маршрутки з неіснуючим посвідченням

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпра. 

Удень 18 січня екіпаж зупинив у Самарському районі маршрутний мікроавтобус Mercedes-Benz. За кермом перебував чоловік. Він передав для перевірки інспекторам документи. 

Патрульні перевірили водійське посвідчення і запідозрили, що воно може бути фальшивим. Пробивши документ у базі МВС, вони встановили, що він ніколи не реєструвався та не отримувався. 

Після цього водій зізнався, що не отримував посвідчення, а купив його в інтернеті. 

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Далі долю водія вирішуватиме слідчий. 

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Новости Днепра про Купив в інтернеті: у Дніпрі піймали водія маршрутки з неіснуючим посвідченнямУкраїнська

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