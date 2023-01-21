Купив в інтернеті: у Дніпрі піймали водія маршрутки з неіснуючим посвідченням

У Дніпрі піймали водія без прав

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпра.

Удень 18 січня екіпаж зупинив у Самарському районі маршрутний мікроавтобус Mercedes-Benz. За кермом перебував чоловік. Він передав для перевірки інспекторам документи.

Патрульні перевірили водійське посвідчення і запідозрили, що воно може бути фальшивим. Пробивши документ у базі МВС, вони встановили, що він ніколи не реєструвався та не отримувався.

Після цього водій зізнався, що не отримував посвідчення, а купив його в інтернеті.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Далі долю водія вирішуватиме слідчий.

Читайте також:

Українська

Автор: