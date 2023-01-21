Купив в інтернеті: у Дніпрі піймали водія маршрутки з неіснуючим посвідченням

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпра.
Удень 18 січня екіпаж зупинив у Самарському районі маршрутний мікроавтобус Mercedes-Benz. За кермом перебував чоловік. Він передав для перевірки інспекторам документи.
Патрульні перевірили водійське посвідчення і запідозрили, що воно може бути фальшивим. Пробивши документ у базі МВС, вони встановили, що він ніколи не реєструвався та не отримувався.
Після цього водій зізнався, що не отримував посвідчення, а купив його в інтернеті.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Далі долю водія вирішуватиме слідчий.
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