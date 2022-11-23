Купують все: у Дніпрі в АТБ кілометрові черги (ФОТО)

Через масований удар майже всі області залишилися без світла. Енергетики поступово починають заживлювати критичну інфраструктуру.
Але містяни вирішили не чекати, поки дадуть світло, і зробити запаси. У більшості АТБ на касах величезні черги.
Фото опублікували у соціальних мережах.
Головне у такій ситуації – не панікувати!
Ми обов’язково вистоїмо та переможемо!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі утворилися кілометрові черги на маршрутки (ВІДЕО).
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