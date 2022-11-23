Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Купують все: у Дніпрі в АТБ кілометрові черги (ФОТО)

Сьогодні 19:50
просмотров

Сьогодні росіяни знову атакували Україну ракетами.

Новости Днепра про Купують все: у Дніпрі в АТБ кілометрові черги (ФОТО)

Через масований удар майже всі області залишилися без світла. Енергетики поступово починають заживлювати критичну інфраструктуру.

Але містяни вирішили не чекати, поки дадуть світло, і зробити запаси. У більшості АТБ на касах величезні черги.

Новости Днепра про Купують все: у Дніпрі в АТБ кілометрові черги (ФОТО)

Фото опублікували у соціальних мережах.

Головне у такій ситуації – не панікувати!

Ми обов’язково вистоїмо та переможемо!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі утворилися кілометрові черги на маршрутки (ВІДЕО). 

Читайте також:

Новости Днепра про Купують все: у Дніпрі в АТБ кілометрові черги (ФОТО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    255 і більше: у Дніпрі напруга у розетках містян не стабільна
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:46
    255 і більше: у Дніпрі напруга у розетках містян не стабільна

    Сьогодні російські окупанти вкотре нанесли масований ракетний удар по Україні.

    Є загроза ракетного удару, зафіксовано запуски ракет, – Лукашук
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:08
    Є загроза ракетного удару, зафіксовано запуски ракет, – Лукашук

    Зараз на Дніпропетровщині та майже по всій Україні лунає повітряна…

    Залишилися в кімнаті наодинці: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 8-річну племінницю
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:56
    Залишилися в кімнаті наодинці: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 8-річну племінницю

    У липні 2022 року у Новомосковському районі стався жахливий злочин.

    Брав участь в АТО/ООС: у бою за Україну загинув головний сержант Іван Соляник
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:02
    Брав участь в АТО/ООС: у бою за Україну загинув головний сержант Іван Соляник

    Світла пам'ять!

    Наверх