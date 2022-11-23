Купують все: у Дніпрі в АТБ кілометрові черги (ФОТО)

Сьогодні росіяни знову атакували Україну ракетами.

Через масований удар майже всі області залишилися без світла. Енергетики поступово починають заживлювати критичну інфраструктуру.

Але містяни вирішили не чекати, поки дадуть світло, і зробити запаси. У більшості АТБ на касах величезні черги.

Фото опублікували у соціальних мережах.

Головне у такій ситуації – не панікувати!

Ми обов’язково вистоїмо та переможемо!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі утворилися кілометрові черги на маршрутки (ВІДЕО).

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