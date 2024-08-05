Купол на попелищі, обвуглений іконостас: внаслідок ворожого артобстрілу Дніпропетровщини вщент зруйновано храм ПЦУ

Ворог зруйнував храм Православної Церкви України.

Благочинний Української Православної Церкви у Нікополі та районі ігумен Меркурій Скороход на своїй сторінці Facebook опублікував фото наслідків чергового російського артобстрілу та повідомив:

Артилерія “русского мира” знищила український храм на Нікопольщині.

У ніч на 2 серпня ворожа артилерія вщент зруйнувала український храм на честь преп. Іоана Дамаскіна в старій частині міста.

Купол на попелищі, дах церкви, через який видно задимлене небо, обвуглений іконостас, святі образи, вибухом кинуті під єдину уцілілу стіну храму, дзвони, подзьобані осколками снарядів – ці апокаліптичні картини не з фільму жахів, а з вулиць незламного Нікополя, в якому рашисти зруйнували понад десять тисяч будівель, – написав священник.

Як розповів він у наступному дописі, ця святина на Нікопольщині бере свою історію з кінця ХІХ-го століття. Під час Другої Світової війни більшовики знищили його вщент. На початку 2000-х громада ПЦУ відновила храм.

Сьогодні той самий ворог що і 80 років тому знову ставить перед собою завдання знищити нашу віру. Проте, він це зробити не зможе, бо наша віра глибока та непохитна. Пережили більшовиків, переможемо і рашистів.

Ще фото наслідків:

Нагадаємо, на вихідних, 3 та 4 серпня, ворог без упину обстрілював Нікопольщину. У суботу було відомо про двох постраждалих жінок, у неділю внаслідок артобстрілу понівечені десяток приватних осель району та лінії електропередач.

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