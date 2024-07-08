Сайт Дніпра Новини Купатися небезпечно: на деяких пляжах Дніпропетровщини зафіксували значне забруднення води Купатися небезпечно: на деяких пляжах Дніпропетровщини зафіксували значне забруднення води
На чотирьох пляжах Дніпропетровщини якість води не відповідає нормі.
У період з 1 по 6 липня лабораторії установи провели дослідження 68 проб води, отриманих з водних об’єктів області в межах пляжів.
Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровського обласного ЦКПХ.
За результатами досліджень, не рекомендується купатися на:
пляжі в районі вул. Набережної у Кам’янському (перевищений показник кишкової палички та фекальні забруднення); пляжі міському у Верхньодніпровську (перевищений показник кишкової палички); пляжі міському у Павлограді (невідповідність показникам хлоридів, сульфатів і т.д.); дитячому пляжі КП НККП у Новомосковську (бактерії Salmonella Читайте також:
Українська Яна Юхименко
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