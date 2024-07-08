Купатися небезпечно: на деяких пляжах Дніпропетровщини зафіксували значне забруднення води

На чотирьох пляжах Дніпропетровщини якість води не відповідає нормі.

У період з 1 по 6 липня лабораторії установи провели дослідження 68 проб води, отриманих з водних об’єктів області в межах пляжів.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровського обласного ЦКПХ.

За результатами досліджень, не рекомендується купатися на:

пляжі в районі вул. Набережної у Кам’янському (перевищений показник кишкової палички та фекальні забруднення);

пляжі міському у Верхньодніпровську (перевищений показник кишкової палички);

пляжі міському у Павлограді (невідповідність показникам хлоридів, сульфатів і т.д.);

дитячому пляжі КП НККП у Новомосковську (бактерії Salmonella

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