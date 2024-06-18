Купання на пляжах Дніпра попри заборону: чи можуть оштрафувати

У Дніпрі в розпалі пляжний сезон.

У Дніпрі через війну вже третій рік поспіль пляжі зачинені. Попри те, що офіційного відкриття купального сезону в 2024 році у місті не було, біля води помічено багато відпочивальників. На березі встановлені таблички “Купатися заборонено”, однак це не зупиняє мешканців поплавати у річці та освіжитися у спеку.

Як нам повідомили в Департаменті парків та рекреації, попри заборону, покарання за купання на пляжах немає.

У департаменті також нагадали, що пляжі офіційно зачинені. Там немає укриттів, медиків та рятувальників. Тому мешканців закликають дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, що незважаючи на те, що пляжі зачинені, їх продовжують прибирати кожного місяця. Зокрема, на Монастирському острові, Придніпровській та Мануйлівській.

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