У Дніпрі посеред дороги на Набережній Перемоги сталася стрілянина

На Набережній Перемоги сталася збройна сутичка.

У середу, 24 липня, на Набережній Перемоги ввечері нібито сталася стрілянина. Зі слів очевидців нині відомо, що у водія BMW стався конфлікт з мотоциклістами. На відео, яке ширять в мережі видно, що посеред дороги стоїть автомобіль, купа мотоциклів, а поруч люди у поліцейській формі.

За попередньою інформацією, водій BMW під час сутички почав стріляти з пістолета. Через що стався конфлікт наразі невідомо. Правоохоронці розбираються в обставинах події. Чекаємо на офіційний коментар.

Побачити відео з місця події можна ТУТ.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: