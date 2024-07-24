У Дніпрі посеред дороги на Набережній Перемоги сталася стрілянина

У середу, 24 липня, на Набережній Перемоги ввечері нібито сталася стрілянина. Зі слів очевидців нині відомо, що у водія BMW стався конфлікт з мотоциклістами. На відео, яке ширять в мережі видно, що посеред дороги стоїть автомобіль, купа мотоциклів, а поруч люди у поліцейській формі.
За попередньою інформацією, водій BMW під час сутички почав стріляти з пістолета. Через що стався конфлікт наразі невідомо. Правоохоронці розбираються в обставинах події. Чекаємо на офіційний коментар.
Побачити відео з місця події можна ТУТ.
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