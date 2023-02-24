Куля зайшла біля ока та зупинилась в шиї: у Дніпрі рятують тяжко пораненого 29-річного бійця

У Дніпрі рятують бійця, якому снайперська куля потрапила в шию.

Про історію бійця розповів головний лікар однієї з лікарень Дніпра.

29-річний Павло отримав важке поранення на фронті. Снайперська куля зайшла біля самого ока, трощила все на своєму шляху та зупинилася в шиї, пошкодивши сонну артерію та нерви.

Військові лікарі стабілізували стан бійця та терміново відправили його до Дніпра. Щоб врятувати чоловіка знадобилися літри перелитої крові та дві операції, які провели дніпровські судинні нейрохірурги. Вони витягли ворожу кулю з шиї Павла та буквально повернули його з того світу, зупинивши кровотечу та врятувавши нерви.

Наразі Павло потроху оговтується від пережитого, він вже може рухати руками та ногами. Поруч з ним мама, яка приїхала з Львівської області. Лікарі показали їй кулю, яка ледь не вбила її сина.

Петро сам починає ковтати, а мама тримає кулю, яка трохи не вбила її сина, та молить Бога про найшвидше одужання. Пишаюся дніпровцями, які частку себе разом з кров’ю віддають пораненим українцям. Це по-справжньому, по-людяному, – написав лікар.

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