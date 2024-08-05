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  • Куля вибила око та застрягла в хребці: у Дніпрі рятують пораненого військового

Куля вибила око та застрягла в хребці: у Дніпрі рятують пораненого військового

Сьогодні 20:49
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У Дніпрі рятують військового, якому куля вибила око.

Новости Днепра про Куля вибила око та застрягла в хребці: у Дніпрі рятують пораненого військового

Історію Руслана, який отримав важке поранення, розповів головний лікар одного із медзакладів Дніпра. 

Ворожа куля поцілила військовому в око та розірвавши пазухи, залізла глибоко в перші шийні хребці. Нині чоловіка готують до надважкої операції, але попри це, він не втрачає почуття гумору.

Гумор його бадьорить… “Правда – це те, у що ми віримо, – каже Руслан, поклавши свою руку в руку дружини”.

Наразі у Руслана вибите око, але душа не сумує – він дома в Дніпрі, кажуть лікарі. Військовий на питання про поранення відповідає жартами.

 На питання: пам’ятаєш, як одержав поранення, відповідає з гумором – в бою калібр і номер автомата, з якого стріляли, не записав, – жартує Руслан.

Лікарі хвилюються, а сам Руслан на повному позитиві спілкується з дружиною Людмилою та донькою Аделіною, якій сім років, питаючи у них: як там на 12 кварталі, де вони проживають, що за цей час змінилося.

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Новости Днепра про Куля вибила око та застрягла в хребці: у Дніпрі рятують пораненого військовогоУкраїнська

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