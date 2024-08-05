Куля вибила око та застрягла в хребці: у Дніпрі рятують пораненого військового

Історію Руслана, який отримав важке поранення, розповів головний лікар одного із медзакладів Дніпра.
Ворожа куля поцілила військовому в око та розірвавши пазухи, залізла глибоко в перші шийні хребці. Нині чоловіка готують до надважкої операції, але попри це, він не втрачає почуття гумору.
Гумор його бадьорить… “Правда – це те, у що ми віримо, – каже Руслан, поклавши свою руку в руку дружини”.
Наразі у Руслана вибите око, але душа не сумує – він дома в Дніпрі, кажуть лікарі. Військовий на питання про поранення відповідає жартами.
На питання: пам’ятаєш, як одержав поранення, відповідає з гумором – в бою калібр і номер автомата, з якого стріляли, не записав, – жартує Руслан.
Лікарі хвилюються, а сам Руслан на повному позитиві спілкується з дружиною Людмилою та донькою Аделіною, якій сім років, питаючи у них: як там на 12 кварталі, де вони проживають, що за цей час змінилося.
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