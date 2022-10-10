Куди звертатися мешканцям Дніпра, які постраждали від ракетного обстрілу 10 жовтня

У поліції розповіли, куди звертатися постраждалим від ракетного обстрілу.

Біля місця обстрілу в Індустріальному районі розгорнуто пункти прийому звернень громадян, постраждалих внаслідок ворожої атаки, за адресами: вулиця Калинова 94 та 92а.

Також із завою ви можете звернутись до відділень поліції чи на лінію «102».

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни ударили по Дніпру. Один із прильотів стався посеред дороги, в 5-ти метрах від місця прильоту знаходився автобус переповнений пасажирами. Чудом ніхто не загинув.

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