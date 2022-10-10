Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Куди звертатися мешканцям Дніпра, які постраждали від ракетного обстрілу 10 жовтня

Куди звертатися мешканцям Дніпра, які постраждали від ракетного обстрілу 10 жовтня

Сьогодні 14:33
просмотров

У поліції розповіли, куди звертатися постраждалим від ракетного обстрілу.

Новости Днепра про Куди звертатися мешканцям Дніпра, які постраждали від ракетного обстрілу 10 жовтня

Біля місця обстрілу в Індустріальному районі розгорнуто пункти прийому звернень громадян, постраждалих внаслідок ворожої атаки, за адресами: вулиця Калинова 94 та 92а.

Також із завою ви можете звернутись до відділень поліції чи на лінію «102».

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни ударили по Дніпру. Один із прильотів стався посеред дороги, в 5-ти метрах від місця прильоту знаходився автобус переповнений пасажирами. Чудом ніхто не загинув. 

Читайте також:

Новости Днепра про Куди звертатися мешканцям Дніпра, які постраждали від ракетного обстрілу 10 жовтняУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Рух популярного тролейбусного маршруту у Дніпрі відновили
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:40
    Рух популярного тролейбусного маршруту у Дніпрі відновили

    Важлива інформація!

    Є попит: “Укрзалізниця” призначила додатковий потяг через Дніпропетровщину до Києва
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:51
    Є попит: “Укрзалізниця” призначила додатковий потяг через Дніпропетровщину до Києва

    "Укрзалізниця" призначила додатковий потяг №272 Запоріжжя - Київ.

    Ракета розірвалася у 5-ти метрах перед автобусом: мер Дніпра про ранковий ракетний удар (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:43
    Ракета розірвалася у 5-ти метрах перед автобусом: мер Дніпра про ранковий ракетний удар (ФОТО)

    Люди дивом врятувалися.

    У Дніпрі через ризик ракетних обстрілів скоротили кількість транспорту: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:05
    У Дніпрі через ризик ракетних обстрілів скоротили кількість транспорту: подробиці

    Наверх