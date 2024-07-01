Куди звертатися за допомогою жителям Дніпра, чиє майно постраждало через обстріл 1 липня

Відкрили районний штаб, куди можна звернутися про допомогу, якщо ваше майно постраждало через ракетний удар.

У Дніпрі працює штаб допомоги Соборної адміністрації, куди можуть звертатися мешканці, майно яких постраждало через ракетний обстріл 1 липня.

Для постраждалих організовано штаб допомоги адміністрації Соборного району. Він працює у школі № 140 (вул. Мандриківська, 151) з 09:00 до 18:00.

Також за допомогою у разі, якщо ваш будинок ОСББ/ЖБК зазнав ушкоджень внаслідок ракетного обстрілу, можна звернутись до департаменту з питань самоорганізації населення за телефоном: 0633409477.

Що робити, якщо постраждали через ракетний удар – покрокова інструкція

Мер Дніпра Борис Філатов пояснив, як працює механізм відшкодування.

Постраждалі мають написати заяву до поліції – аби їх офіційно було визнано постраждалими. Далі необхідно подати заявку на участь у державній програмі “єВідновлення”.

Із оформленням всіх необхідних для цього актів і документів вам допоможуть у пунктах районних адміністрацій. Їх завжди розгортають біля місць обстрілів, – зазначив Філатов.

Якщо містяни не зможуть отримати гроші через “єВідновлення”, тоді відшкодуванням займуться райадміністрації.

У випадку, якщо котресь із вашого незареєстрованого майна (гаражі, прибудови, сараї, літні курні тощо) зазнало уражень від обстрілів, місто звʼяже вас із благодійними фондами, що можуть надати на це компенсацію.

Або ж ми забезпечимо вас плівкою, шифером та іншими будматеріалами. Бо ані мерія, ані обласна військова адміністрація, ані уряд не залишать вас сам на сам із цією бідою. Навіть якщо вам ніколи розбиратися, хто, де і за що відповідає, – зауважив мер Дніпра.

Нагадаємо, у Дніпрі через нічну ракетну атаку пошкоджено 80 приватних осель та 19 багатоповерхівок. Побиті 2 заклади освіти і амбулаторія. Зачепило магазини, аптеку та авто.

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