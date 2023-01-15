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Куди звертатися тим, у кого зникли безвісти знайомі, що жили в будинку в Дніпрі який зруйнувала ракета

Сьогодні 09:44
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Поліція Дніпра продовжує встановлювати осіб, які зникли безвісти після вчорашньої трагедії на Перемозі.

Новости Днепра про Куди звертатися тим, у кого зникли безвісти знайомі, що жили в будинку в Дніпрі який зруйнувала ракета

Наразі на місті трагедії в Дніпрі працюють співробітники Нацполіції, які фіксують наслідки воєнного злочину.

За словами очільника Нацполіції Ігоря Клименко, станом на зараз поліціянти прийняли 37 заяв від громадян. 30 з них про безвісти зниклих осіб, які можуть бути під завалами. 

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко казав про 40 людей доля яких не відома. 

Поліція Дніпра для як найшвидшого встановлення безвісно зниклих звертається до містян, в першу чергу до тих в кого в наслідок вчорашнього терору перестали виходити на зв‘язок рідні та знайомі, що проживали чи могли знаходитися в зруйнованому будинку.

Прохання звертатися за номерами телефонів: +380 (93) 665 95 82
+380 (50) 622 89 46.

Станом на 9:30 відомо про 20 загиблих, 38 врятованих та 73 поранених.

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Новости Днепра про Куди звертатися тим, у кого зникли безвісти знайомі, що жили в будинку в Дніпрі який зруйнувала ракетаУкраїнська

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