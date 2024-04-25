Куди здати непотрібний одяг у Дніпрі: адреси

Журналісти dnepr.info зібрали добірку місць, куди можна принести одяг у Дніпрі.
У Дніпрі на базі закладів соціального захисту та позашкільної освіти працюють банки одягу. Там люди можуть здати та безкоштовно отримати речі, взуття. Як дорослих, так дітей.
У Центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Барвінок» на вулиці Янтарній, 45, банк одягу працює з 9:00 до 17:00. (056-785-67-05) Принести чи отримати одяг можна з понеділка по п’ятницю.
Аналогічні банки одягу є на вулиці Лоцманській, 22-А, (073-785-64-63) Яскравій, 41 (068-719-25-67) та у Центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Довіра» на Тополиній, 33. ( 096-828-48-31). Усі вони працюють із 9 ранку до 17 вечора. Також приймають одяг за адресами: вулиця Набережна Перемоги, 5 (066-444-68-19, 073-303-23-73) вулиця Юрія Кондратюка, 17-А (068-891-12-30) та вулиця Космонавтів, 8 ( 097-615-15-75).
Віддати непотрібний одяг можна і до різних благодійних фондів у Дніпрі. БФ «Карітас» приймає одяг на вул. Гостомельська, 5, (380) 98 665 73 88. Фонд приймає одяг з понеділка по четвер з 10:00 до 16:00. БФ «Допомагаємо» знаходиться на вулиці Троїцькій, 15/3. Речі тут приймають у вівторок, четвер та п’ятницю з 9:30 до 17:30. Перерва з 13:30 до 14:00.
Також віднести одяг можна до спеціальних баків у ТЦ «Metro». Тут приймають не лише речі, а й рушники, скатертини, постільну білизну. Всі ці речі потім передаються тим, кому вони найбільше потрібні.
Для тих, хто хоче здати одяг чи взуття до банку одягу чи благодійного фонду, є кілька обов’язкових правил. Речі необхідно випрати та погладити, вони не повинні бути рваними, заношеними. Взуття не повинно бути зношеним.
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Ирина
Автор:
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