Куди здати непотрібний одяг у Дніпрі: адреси

Напевно, у кожного в шафі є одяг, який вже не носиться, але він у хорошому стані. Причин, через які та чи інша річ перестала бути в «ходу» безліч: перестав подобатися колір, фасон, стала мала, чи навпаки – велика. Особливо багато таких речей у маленьких дітей. У Дніпрі непотрібні речі у гарному стані можуть допомогти іншим людям. Для цього їх необхідно віднести до пунктів збору одягу або спеціальних банків. Вже звідти речі передадуть тим, кому вони потрібні.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку місць, куди можна принести одяг у Дніпрі.

Банки одягу

У Дніпрі на базі закладів соціального захисту та позашкільної освіти працюють банки одягу. Там люди можуть здати та безкоштовно отримати речі, взуття. Як дорослих, так дітей.

У Центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Барвінок» на вулиці Янтарній, 45, банк одягу працює з 9:00 до 17:00. (056-785-67-05) Принести чи отримати одяг можна з понеділка по п’ятницю.

Аналогічні банки одягу є на вулиці Лоцманській, 22-А, (073-785-64-63) Яскравій, 41 (068-719-25-67) та у Центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Довіра» на Тополиній, 33. ( 096-828-48-31). Усі вони працюють із 9 ранку до 17 вечора. Також приймають одяг за адресами: вулиця Набережна Перемоги, 5 (066-444-68-19, 073-303-23-73) вулиця Юрія Кондратюка, 17-А (068-891-12-30) та вулиця Космонавтів, 8 ( 097-615-15-75).

Благодійні фонди

Віддати непотрібний одяг можна і до різних благодійних фондів у Дніпрі. БФ «Карітас» приймає одяг на вул. Гостомельська, 5, (380) 98 665 73 88. Фонд приймає одяг з понеділка по четвер з 10:00 до 16:00. БФ «Допомагаємо» знаходиться на вулиці Троїцькій, 15/3. Речі тут приймають у вівторок, четвер та п’ятницю з 9:30 до 17:30. Перерва з 13:30 до 14:00.

Магазини

Також віднести одяг можна до спеціальних баків у ТЦ «Metro». Тут приймають не лише речі, а й рушники, скатертини, постільну білизну. Всі ці речі потім передаються тим, кому вони найбільше потрібні.

Якими мають бути речі

Для тих, хто хоче здати одяг чи взуття до банку одягу чи благодійного фонду, є кілька обов’язкових правил. Речі необхідно випрати та погладити, вони не повинні бути рваними, заношеними. Взуття не повинно бути зношеним.

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