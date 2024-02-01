Куди в Дніпрі віднести нові та уживані одяг і речі на благодійність

У першу неділю місяця благодійна організація “Крок з надією” влаштовує збір речей для переселенців. Можна приносити як нові речі, так і уживані, але якщо вони випрані та в гарному стані.
Будемо збирати чисті, випрані РЕЧІ для сімей-переселенців та зимовий одяг, для всіх кто потребує тепла в зиму, – йдеться у повідомленні.
Що можна приносити:
Тож саме час влаштувати велике прибирання та розібрати непотрібні речі, які для когось можуть виявитися корисними.
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