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Куди в Дніпрі віднести нові та уживані одяг і речі на благодійність

Сьогодні 11:35
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У Дніпрі цієї неділі влаштували збір речей на благодійність.

Новости Днепра про Куди в Дніпрі віднести нові та уживані одяг і речі на благодійність

У першу неділю місяця благодійна організація “Крок з надією” влаштовує збір речей для переселенців. Можна приносити як нові речі, так і уживані, але якщо вони випрані та в гарному стані. 

Будемо збирати чисті, випрані РЕЧІ для сімей-переселенців та зимовий одяг, для всіх кто потребує тепла в зиму, – йдеться у повідомленні.

Що можна приносити:

  • Одяг дитячий/жіночий/чоловічій
  • Взуття
  • Речі побуту
  • Рушники/постільну білизну
  • Посуд та ін.

Тож саме час влаштувати велике прибирання та розібрати непотрібні речі, які для когось можуть виявитися корисними.

Новости Днепра про Куди в Дніпрі віднести нові та уживані одяг і речі на благодійність

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Новости Днепра про Куди в Дніпрі віднести нові та уживані одяг і речі на благодійністьУкраїнська

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