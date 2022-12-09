Куди телефонувати до поліції в Дніпрі та області якщо не працює лінія “102”

Мешканцям Дніпропетровщини надали альтернативні номери для зв’язку із поліцією.

Поліцейські Дніпропетровщини опублікували номери, на які можна телефонувати, якщо вам потрібна допомога правоохоронців.

Якщо лінія «102» перевантажена або у вас виникли проблеми зі зв’язком та немає можливості додзвонитися на лінію «102», повідомляємо номери мобільних телефонів, за якими можна звернутися до поліції:

(067) 854 74 36

(067) 854 74 32

(050) 471 62 52

(050) 471 62 53

(050) 471 62 54

(067) 854 74 38

Краще, щоб не знадобилося, але занотуйте та користуйтеся у разі надзвичайних ситуацій.

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