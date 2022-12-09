Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Куди телефонувати до поліції в Дніпрі та області якщо не працює лінія “102”

Куди телефонувати до поліції в Дніпрі та області якщо не працює лінія “102”

Сьогодні 17:00
просмотров

Мешканцям Дніпропетровщини надали альтернативні номери для зв’язку із поліцією.

Новости Днепра про Куди телефонувати до поліції в Дніпрі та області якщо не працює лінія

Поліцейські Дніпропетровщини опублікували номери, на які можна телефонувати, якщо вам потрібна допомога правоохоронців.

Якщо лінія «102» перевантажена або у вас виникли проблеми зі зв’язком та немає можливості додзвонитися на лінію «102», повідомляємо номери мобільних телефонів, за якими можна звернутися до поліції:

(067) 854 74 36

(067) 854 74 32

(050) 471 62 52

(050) 471 62 53

(050) 471 62 54

(067) 854 74 38

Краще, щоб не знадобилося, але занотуйте та користуйтеся у разі надзвичайних ситуацій.

Читайте також:

Новости Днепра про Куди телефонувати до поліції в Дніпрі та області якщо не працює лінія Українська Новости Днепра про Куди телефонувати до поліції в Дніпрі та області якщо не працює лінія Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як змусити роутер працювати від повербанку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:15
    Як змусити роутер працювати від повербанку

    Під час відключень світла у Дніпрі одне з найважливіших питань…

    Учасниця “Холостяка” із Дніпра після вильоту із проєкту переїхала до Канн та будує кар’єру мейкап-гуру
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:10
    Учасниця “Холостяка” із Дніпра після вильоту із проєкту переїхала до Канн та будує кар’єру мейкап-гуру

    Учасниця 12 сезону "Холостяка" із Дніпра зараз живе в Каннах…

    Де у Дніпрі з’явилися нові “пункти незламності”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:30
    Де у Дніпрі з’явилися нові “пункти незламності”

    Нових блекаутів поки що немає, але в Дніпрі з'явилися нові…

    Лежав у посадці біля кафе: у Дніпрі на Набережній Заводській знайшли труп
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:44
    Лежав у посадці біля кафе: у Дніпрі на Набережній Заводській знайшли труп

    Сьогодні, 9 грудня, на Набережній Заводській знайшли тіло чоловіка.

    Наверх