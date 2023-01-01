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Куди піти у Дніпрі 1 січня: повний список новорічних локацій

Сьогодні 10:29
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Для тих, хто не хоче сидіти вдома 1 січня, відкриються новорічні локації у різних районах міста.

Новости Днепра про Куди піти у Дніпрі 1 січня: повний список новорічних локацій

1 січня в Дніпрі відкриються новорічні локації в рамках програми “Від Різдва до Різдва”.

1 січня з 11:00 до 15:00 на дніпрян чекають: анімація для дітей, конкурси, розіграші, призи, пригощання смачними гарячими стравами.

Усього працює 44 локації у різних районах Дніпра. Тому якщо ви не хочете сидіти сьогодні вдома – ось адреси:

Новости Днепра про Куди піти у Дніпрі 1 січня: повний список новорічних локацій

Ці локації працюватимуть ще 7 січня.

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Новости Днепра про Куди піти у Дніпрі 1 січня: повний список новорічних локаційУкраїнська Новости Днепра про Куди піти у Дніпрі 1 січня: повний список новорічних локаційРусский

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