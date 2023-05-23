Кучугури піску та городи на місці ТЦ: як з’явився Індустріальний район у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні виповнюється 54 роки з моменту появи на картах Дніпра Індустріального району – одного з найгустонаселеніших на лівому березі Дніпра.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію району та те, як він забудовувався.

1969 року 23 травня у Дніпрі було створено новий район – Індустріальний. Межує він з АНД та Самарським районами, знаходиться на лівому березі річки. До складу Індустріального району входить селища Самарівка та Олександрівка, а також 2 житлові масиви – Лівобережний та Калиновський. Серед визначних пам’яток району – насамперед парк «Сагайдак» – єдине місце на лівому березі Дніпра, куди мешканці можуть прийти відпочити на пляж та скупатися у річці.

До 1921 року на одній із частин району знаходилося селище Султанівка, де жили працівники катеринославської залізниці та промислових підприємств міста. Пізніше селище стало житловим масивом Клочко, а після 2015 року – Калиновським. Забудовуватися багатоквартирними будинками воно почало наприкінці 1950-х років.

Спочатку це були п’ятиповерхові будинки, пізніше з’явилися будинки на 9 та 12 поверхів. Умовно мікрорайон ділиться на «старий» та «новий». У першому розташована велика кількість будинків на 2-4 поверхи, а також церква, збудована на початку минулого століття – 1902 року. «Новий» – це багатоповерхівки та велика кількість супермаркетів.

Житловий масив Лівобережний почали зводити набагато пізніше – наприкінці 1970-х років. Він вважається однією з останніх масових забудов Дніпра та одним із найбільш густонаселених житлових масивів міста.

До початку будівництва на його місці було порожнє поле, яким бігали дикі зайці, поміж будинків росли соняшники, а на місці нинішнього ТЦ «Караван» були городи. Характерною особливістю житлових масивів Індустріального району була наявність величезного піску.

Частину Калиновського збудували на піщаних кучугурах, а на Лівобережному довгий час жителі страждали від піщаних бур.

Серед пам’яток району – озеро Куряче, яке розташоване між багатоповерхівками та приватним сектором.

фото: група «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», блог Артема Костюка

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