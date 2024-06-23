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Кривий Ріг накрила чорна хмара їдкого диму

Сьогодні 12:59
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Сьогодні, 23 червня, Кривий Ріг накрила їдка хмара чорного диму.

Новости Днепра про Кривий Ріг накрила чорна хмара їдкого диму

Місцеві ЗМІ одразу припустили, що стався промисловий викид.

Telegram-канал “Свої” звернувся до підприємства АрселорМіттал за роз’ясненнями.

У пресслужбі прокоментували інцидент. 

Сьогодні близько 05.00 сталося раптове відключення ряду виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми.Виробничники вимушені були вдатися до ряду кризових технологічних дій для збереження виробничого обладнання, зокрема обладнання коксохімічного виробництва та забезпечення безпеки працівників. Візуальні ефекти, на жаль, були видимі в місті, — йдеться у повідомленні пресслужби.

Енергопостачання вже відновлено, екологічна ситуація у місті контрольована.

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Новости Днепра про Кривий Ріг накрила чорна хмара їдкого димуУкраїнська

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