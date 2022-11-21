Криворізький велосипедний крадій проведе у в’язниці три роки: вирок суду

Він цілеспрямовано зайшов до будинку на ділянку між 3 та 4 поверхами, пересвідчився, що за ним ніхто не стежить, та вчинив крадіжку. Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.
На суді чоловік провину визнав. Але у нього були за плечима судові вироки за аналогічні злочини. Тому суд вирішив його покарати на 3 роки та 5 місяців позбавлення волі.
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