Криворожець став переможцем Кубку України з класичного дартсу

На турнірі з класичного дартсу – Lviv Open Cup чудово виступив наш земляк Владислав Омельченко, який став переможцем.
Загалом в турнірі за титул чемпіона змагалися понад пів сотні професійних дартсменів із різних міст України. Серед них – і кількаразові чемпіони України Владислав Омельченко (Кривий Ріг) та Артем Усик (Черкаси-Київ).
Як раз вони і зустрілися в чвертфіналі: з рахунком 4:2 криворіжець переграв Артема Усика. І в фіналі наш земляк був кращим.
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