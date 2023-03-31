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Криворожець став переможцем Кубку України з класичного дартсу

Сьогодні 10:00
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Криворожець Владислав Омельченко виграв перший етап Кубка України з класичного дартсу.

Новости Днепра про Криворожець став переможцем Кубку України з класичного дартсу

На турнірі з класичного дартсу – Lviv Open Cup чудово виступив наш земляк Владислав Омельченко, який став переможцем. 

Загалом в турнірі за титул чемпіона змагалися понад пів сотні професійних дартсменів із різних міст України. Серед них – і кількаразові чемпіони України Владислав Омельченко (Кривий Ріг) та Артем Усик (Черкаси-Київ).

Як раз вони і зустрілися в чвертфіналі: з рахунком 4:2 криворіжець переграв Артема Усика. І в фіналі наш земляк був кращим.

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Новости Днепра про Криворожець став переможцем Кубку України з класичного дартсуУкраїнська Новости Днепра про Криворожець став переможцем Кубку України з класичного дартсуРусский

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