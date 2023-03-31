Криворожець став переможцем Кубку України з класичного дартсу

Криворожець Владислав Омельченко виграв перший етап Кубка України з класичного дартсу.

На турнірі з класичного дартсу – Lviv Open Cup чудово виступив наш земляк Владислав Омельченко, який став переможцем.

Загалом в турнірі за титул чемпіона змагалися понад пів сотні професійних дартсменів із різних міст України. Серед них – і кількаразові чемпіони України Владислав Омельченко (Кривий Ріг) та Артем Усик (Черкаси-Київ).

Як раз вони і зустрілися в чвертфіналі: з рахунком 4:2 криворіжець переграв Артема Усика. І в фіналі наш земляк був кращим.

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