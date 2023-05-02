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Криворізький спортсмен завоював золото на чемпіонаті Грузії з плавання

Сьогодні 07:15
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Вітаємо спортсмена з блискучою перемогою та бажаємо нових досягнень!

Новости Днепра про Криворізький спортсмен завоював золото на чемпіонаті Грузії з плавання

З 29 по 30 квітня у Грузії проходив чемпіонат з плавання. Криворізький спортсмен завоював золото та срібло. Про це йдеться на сторінці Дитячо-юнацької спортивної школи № 2.

Чемпіонат проходив у місті Тбілісі. Криворізький спортсмен Іван Жеребило виборов перше місце на дистанції 50 метрів брасом. Друге місце зайняв на дистанції 100 метрів брасом. Крім цього, спортсмен брав участь ще й в естафетному плаванні й також посів там друге місце.

Підготовкою спортсмена займалася Лілія Біла.

Новости Днепра про Криворізький спортсмен завоював золото на чемпіонаті Грузії з плавання

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Новости Днепра про Криворізький спортсмен завоював золото на чемпіонаті Грузії з плаванняУкраїнська Новости Днепра про Криворізький спортсмен завоював золото на чемпіонаті Грузії з плаванняРусский

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