Криворізький “Кевін”: 3-річний малюк зачинився в квартирі та не пускав маму

Як розповіли в патрульній поліції Кривого Рогу, днями до правоохоронців надійшов виклик від схвильованої мами. Жінка розповіла, що її 3-річний син зачинився у квартирі та не може її впустити до помешкання.
У квартирі було багато небезпечних речей, якими міг поранитися хлопчик, тож мама попросила допомоги патрульних.
Приїхавши на виклик, правоохоронці з дозволу мами залізли до квартири через вікно на другому поверсі та відкрили двері.
На місце викликали “швидку”. Втім, з хлопчиком все було добре, але медики все одно оглянули малого бешкетника.
Жінка подякувала патрульним та пообіцяла більше не залишати дитину саму.
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