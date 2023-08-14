Криворізький “Кевін”: 3-річний малюк зачинився в квартирі та не пускав маму

У Кривому Розі малюк зачинився в квартирі, залишивши маму на вулиці.

Як розповіли в патрульній поліції Кривого Рогу, днями до правоохоронців надійшов виклик від схвильованої мами. Жінка розповіла, що її 3-річний син зачинився у квартирі та не може її впустити до помешкання.

У квартирі було багато небезпечних речей, якими міг поранитися хлопчик, тож мама попросила допомоги патрульних.

Приїхавши на виклик, правоохоронці з дозволу мами залізли до квартири через вікно на другому поверсі та відкрили двері.

На місце викликали “швидку”. Втім, з хлопчиком все було добре, але медики все одно оглянули малого бешкетника.

Жінка подякувала патрульним та пообіцяла більше не залишати дитину саму.

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