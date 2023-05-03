Криворізькі гімнастки завоювали 5 медалей на Всеукраїнському турнірі

У Кропивницькому завершився Всеукраїнський турнір з художньої гімнастки “Кіровоградська зіронька”. Криворізькі гімнастки привезли 5 медалей з конкурсу грації та краси. Про це повідомляє комітет з фізичної культури та спорту Саксаганського району.
Вихованки дитячо-юнацької спортивної школи № 8 посіли наступні місця:
Софія Романенко отримала «золоту» медаль та перше місце на п’єдесталі переможців.
Вікторія Погребна, Маргарита Попович та Вікторія Вдовиченко здобули «срібло» у змаганнях.
Вероніка Папахчян посіла третє призове місце та «бронзову» відзнаку.
Тренери – Людмила Шпирук та Лілія Усатенко.
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