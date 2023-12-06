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  • Криворізькі фавели: на Дніпропетровщині біля сміттєзвалища виявили стихійне містечко

Криворізькі фавели: на Дніпропетровщині біля сміттєзвалища виявили стихійне містечко

Сьогодні 10:35
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Поблизу криворізького сміттєзвалища виявили людське поселення.

Новости Днепра про Криворізькі фавели: на Дніпропетровщині біля сміттєзвалища виявили стихійне містечко

Нетрі (у народі – трущоби) поблизу Кривого Рогу виявив фотограф та блогер з ніком Анатолій Урбан Новак.

Криворізькі “фавели” розташовані поблизу місцевого сміттєзвалища. Зазвичай, про фавели згадують, коли описують стихійні поселення на території Бразилії. Це щільно заселені місця проживання людей, де відсутня розвинена інфраструктура та високий рівень злочинності.

Анатолій зазначає, що кадри зняті в Кривому Розі, на одному із найбільших сміттєзвалищ. На відео видно велику кількість людей та дітей ромської національності, але їх там значно більше, розповідає блогер.
 
І це не найбільший шок взагалі. Вони живуть в двухста метрах від цього місця що на відео. На другій секунді, видно далі в лісі якісь маленькі побудови зі сміття та дим. Так ось там вони і живуть. Колись мені випадково довелось пройти по їх одній головній вулиці, де по обидві сторони були їх халупки, діти, та вагітні дівчата. Вони тоді дуже здивувались побачити чужого серед них… Я, в принципі також! – розповідає Анатолій.

Містяни зазначають, що стихійні поселення біля сміттєзвалища існують щонайменше 8 років, а влітку тут були ще халабуди. 

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Новости Днепра про Криворізькі фавели: на Дніпропетровщині біля сміттєзвалища виявили стихійне містечкоУкраїнська

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