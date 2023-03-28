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  • Криворізька спортсменка завоювала срібну медаль на Чемпіонаті Європи з джиу-джицу

Криворізька спортсменка завоювала срібну медаль на Чемпіонаті Європи з джиу-джицу

Сьогодні 09:00
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Вітаємо та бажаємо нових перемог!

Новости Днепра про Криворізька спортсменка завоювала срібну медаль на Чемпіонаті Європи з джиу-джицу

Новости Днепра про Криворізька спортсменка завоювала срібну медаль на Чемпіонаті Європи з джиу-джицу

Чемпіонат Європи з джиу-джицу серед кадетів, юніорів та молоді проходив з 8 по 12 березня у м. Вернін (Франція). У складі збірної України успішно виступила учениця 10-МА класу Криворізького природничо-наукового ліцею Дар’я Миронова. У своїй вазі вона посіла 2 місце і завоювала срібну медаль. Про це повідомили на ФБ сторінці STEM-спільнота КПНЛ “ГЕНЕРАЦІЯ ТВОРЧИХ”.

Новости Днепра про Криворізька спортсменка завоювала срібну медаль на Чемпіонаті Європи з джиу-джицу

Загалом збірна України завоювала 5 золотих, 7 срібних та 9 бронзових медалей.

Раніше ми писали, що фігуристка з Дніпра стала срібною призеркою Чемпіоната України.

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Новости Днепра про Криворізька спортсменка завоювала срібну медаль на Чемпіонаті Європи з джиу-джицуУкраїнська Новости Днепра про Криворізька спортсменка завоювала срібну медаль на Чемпіонаті Європи з джиу-джицуРусский

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