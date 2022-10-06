У рані завелися личинки: нацгвардійці Кривого Рогу допомогли полоненому з армії РФ

Контрнаступ на Херсонщині продовжується і військові ЗСУ продовжують зачищати території звільнених населених пунктів. В одному із сіл криворіжські нацгвардійці знайшли військового армії РФ, який переховувався в підвалі. Побачивши українських бійців, той добровільно здався в полон.
Нацгвардійці оглянули полоненого і побачене шокувало. У рані на руці російського солдата завелися личинки.
“Оцей орк переховувався в підвалі з перебитою рукою. Результат на відео. Відвезли його в лікарню”, — йдеться у повідомленні.
Звати полоненого Вова, і він переховувався в підвалі. Бійці передали його медикам.
Обережно! На відео контент, який може шокувати багатьох.
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