Криваве місиво: у Дніпрі на лівому березі на смітнику виявили дивну знахідку

У Дніпрі на лівому березі на смітнику між вулицями Інгульська та Злагоди місцеві мешканці виявили дуже дивну знахідку.

Там хтось викинув пакет, усередині якого знаходилися пробірки з кров’ю. Деякі навіть підписані.

Фото опублікували дніпряни у соцмережах.

Усе це перетворилося на криваве місиво.

Звідки саме на смітнику взялися ці пробірки – невідомо. Неподалік немає ні лабораторій, ні лікарень.

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