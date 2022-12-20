Криваве місиво: у Дніпрі на лівому березі на смітнику виявили дивну знахідку

Там хтось викинув пакет, усередині якого знаходилися пробірки з кров’ю. Деякі навіть підписані.
Фото опублікували дніпряни у соцмережах.
Усе це перетворилося на криваве місиво.
Звідки саме на смітнику взялися ці пробірки – невідомо. Неподалік немає ні лабораторій, ні лікарень.
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