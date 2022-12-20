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  • Криваве місиво: у Дніпрі на лівому березі на смітнику виявили дивну знахідку

Криваве місиво: у Дніпрі на лівому березі на смітнику виявили дивну знахідку

Сьогодні 11:46
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У Дніпрі на лівому березі на смітнику між вулицями Інгульська та Злагоди місцеві мешканці виявили дуже дивну знахідку.

Новости Днепра про Криваве місиво: у Дніпрі на лівому березі на смітнику виявили дивну знахідку

Там хтось викинув пакет, усередині якого знаходилися пробірки з кров’ю. Деякі навіть підписані.

Фото опублікували дніпряни у соцмережах.

Новости Днепра про Криваве місиво: у Дніпрі на лівому березі на смітнику виявили дивну знахідку

Усе це перетворилося на криваве місиво.

Звідки саме на смітнику взялися ці пробірки – невідомо. Неподалік немає ні лабораторій, ні лікарень. 

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Новости Днепра про Криваве місиво: у Дніпрі на лівому березі на смітнику виявили дивну знахідкуУкраїнська

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