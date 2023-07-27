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  • “Кришити їх шаблею”: мер Дніпра про скандал з Ольгою Харлан, яка не потисла руку росіянці

“Кришити їх шаблею”: мер Дніпра про скандал з Ольгою Харлан, яка не потисла руку росіянці

Сьогодні 17:15
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Міський голова Дніпра підтримав українську фехтувальницю, яка не потисла руку суперниці з Росії

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Мер Дніпра прокоментував скандал з фехтувальницею, яку дискваліфікували через те, що вона не потисла руку своїй суперниці з Росії. Філатов зазначив, що Ольга молодець та росіян треба “кришити шаблею”.

Кришити їх шаблею.

Не подавати їм руки.

Будьте такими, як Ольга Харлан.

Завжди і всюди.

Пишаємось, – написав Філатов

Що передувало

Під час Чемпіонату світу з фехтування, який проходить в Мілані, дискваліфікували українську спортсменку Ольгу Харлан. Причина – порушення правил та “неповага” до суперниці. Згідно з регламентом змагань учасники після поєдинку мають потиснути один одному руки, інакше бій не вважається завершеним. Проте представниця від України відмовилася це зробити. Натомість вона запропонувала Анні Смірновій символічно стукнутися шаблями, але та проігнорувала цю пропозицію. 

Росіянка годину демонстраційно просиділа на доріжці, очікуючи дискваліфікації суперниці. 

Спочатку Ользі дозволили продовжити турнір, але перед виступом з болгарською суперницею, їхній поєдинок скасували, а фехтувальницю дискваліфікували. 

Українська сторона пообіцяла оскаржити це рішення, проте ймовірно Ольга пропустить наступні змагання, через цей скандал.

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