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“Кримський міст на біс”: “Укрпошта” випустила нову марку

Сьогодні 09:30
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4 листопада виповнюється 8 років, 8 місяців та 8 днів українського спротиву російській агресії. Також цього дня державне свято відзначають на росії — День Народного Единства. Укрпошта вирішила “привітати” ворога та випустить нову марку — “Кримський міст на біс”.

Новости Днепра про “Кримський міст на біс”: “Укрпошта” випустила нову марку

Тираж пророчої марки складає 300 тисяч маркованих аркушів. Або 2,1 мільйона марок. Про це повідомляє генеральний директор АТ “Укрпошта” Ігорь Смілянський.

Придбати їх можна у всіх міських відділеннях “Укрпошти”. Щоб не стояти в черзі, не забувайте про офіційні онлайн-магазини на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon. Там же можна буде придбати й тематичний мерч – футболки, світшоти та два види магнітів.

“Сподіваюся, залишки сірої речовини рашистів таки возз’єднаються з реальністю і вони залишать всіх нас в спокої, а поки що ми хочемо привітати їх так, як вміємо лише ми”, — написав Смілянський. 

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Новости Днепра про “Кримський міст на біс”: “Укрпошта” випустила нову маркуУкраїнська Новости Днепра про “Кримський міст на біс”: “Укрпошта” випустила нову маркуРусский

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