“Кримський міст на біс”: “Укрпошта” випустила нову марку

Тираж пророчої марки складає 300 тисяч маркованих аркушів. Або 2,1 мільйона марок. Про це повідомляє генеральний директор АТ “Укрпошта” Ігорь Смілянський.
Придбати їх можна у всіх міських відділеннях “Укрпошти”. Щоб не стояти в черзі, не забувайте про офіційні онлайн-магазини на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon. Там же можна буде придбати й тематичний мерч – футболки, світшоти та два види магнітів.
“Сподіваюся, залишки сірої речовини рашистів таки возз’єднаються з реальністю і вони залишать всіх нас в спокої, а поки що ми хочемо привітати їх так, як вміємо лише ми”, — написав Смілянський.
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