Кримінальне комбо: у Дніпрі п’яний водій без прав катався з наркотиками в кишені

У Дніпрі зупинили водія, який за одну поїзду вчинив відразу три злочини.

Ввечері 31 січня патрульні помітили чоловіка, який порушував правила дорожнього руху. Водія Honda зупинили в Чечелівському районі Дніпра. Під час спілкування копи запідозрили, що керманич авто п’яний.

Інспектори запропонували пройти огляд у встановленому законом порядку. Чоловік відмовився. Під час поверхневої перевірки в кермувальника знайшли кілька сліп-пакетів, де були наркотичні речовини.

Копи з’ясували, що водій раніше вже був позбавлений судом права керування і не мав водійського посвідчення. Попри це він незаконно сів за кермо.

Патрульні склали на чоловіка матеріали:

за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху)

ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння)

ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування повторно протягом року) КУпАП.

Також на місце викликали слідчо-оперативну групу. Горе-водія відсторонили від керування.

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