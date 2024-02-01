Кримінальне комбо: у Дніпрі п’яний водій без прав катався з наркотиками в кишені

Ввечері 31 січня патрульні помітили чоловіка, який порушував правила дорожнього руху. Водія Honda зупинили в Чечелівському районі Дніпра. Під час спілкування копи запідозрили, що керманич авто п’яний.
Інспектори запропонували пройти огляд у встановленому законом порядку. Чоловік відмовився. Під час поверхневої перевірки в кермувальника знайшли кілька сліп-пакетів, де були наркотичні речовини.
Копи з’ясували, що водій раніше вже був позбавлений судом права керування і не мав водійського посвідчення. Попри це він незаконно сів за кермо.
Патрульні склали на чоловіка матеріали:
Також на місце викликали слідчо-оперативну групу. Горе-водія відсторонили від керування.
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