Крига не завадила: під Дніпром браконьєри наловили рибу на 40 тис. грн

Про це повідомляє Дніпропетровський рибоохоронний патруль.
Порушники встигли упіймати 24 карася і 1 щуку, загальною вагою 9 кг. Таким чином вони нанесли рибному господарству збитки більш ніж на 41 тис. грн.
На осіб склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готуються для передачі до суду.
Заборонені знаряддя лову вилучили. Рибу передали фізичній особі-підприємцю, з яким укладено договір про відповідальне зберігання продукції.
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