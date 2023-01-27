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Крига не завадила: під Дніпром браконьєри наловили рибу на 40 тис. грн

Сьогодні 08:00
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Рибпатрульні Дніпропетровщини викрили грубе порушення правил рибальства. Троє громадян на річці Вороний, поблизу с. Суха Калина (Синельниківський район, Дніпропетровська обл.) ловили рибу двома лісковими сітками з криги.

Новости Днепра про Крига не завадила: під Дніпром браконьєри наловили рибу на 40 тис. грн

Про це повідомляє Дніпропетровський рибоохоронний патруль.

Порушники встигли упіймати 24 карася і 1 щуку, загальною вагою 9 кг. Таким чином вони нанесли рибному господарству збитки більш ніж на 41 тис. грн.

На осіб склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готуються для передачі до суду.

Заборонені знаряддя лову вилучили. Рибу передали фізичній особі-підприємцю, з яким укладено договір про відповідальне зберігання продукції.

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Новости Днепра про Крига не завадила: під Дніпром браконьєри наловили рибу на 40 тис. грнУкраїнська Новости Днепра про Крига не завадила: під Дніпром браконьєри наловили рибу на 40 тис. грнРусский

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