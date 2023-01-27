Крига не завадила: під Дніпром браконьєри наловили рибу на 40 тис. грн

Рибпатрульні Дніпропетровщини викрили грубе порушення правил рибальства. Троє громадян на річці Вороний, поблизу с. Суха Калина (Синельниківський район, Дніпропетровська обл.) ловили рибу двома лісковими сітками з криги.

Про це повідомляє Дніпропетровський рибоохоронний патруль.

Порушники встигли упіймати 24 карася і 1 щуку, загальною вагою 9 кг. Таким чином вони нанесли рибному господарству збитки більш ніж на 41 тис. грн.

На осіб склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готуються для передачі до суду.

Заборонені знаряддя лову вилучили. Рибу передали фізичній особі-підприємцю, з яким укладено договір про відповідальне зберігання продукції.

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