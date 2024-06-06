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Крутогірний узвіз у Дніпрі відкрили для руху транспорту

Сьогодні 20:46
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У Дніпрі раніше обіцяного відкрили рух Крутогірним узвозом.

Новости Днепра про Крутогірний узвіз у Дніпрі відкрили для руху транспорту

У Дніпрі автомобілі знову можуть проїхати по Крутогірному узвозу. Рух відкрито в обидва напрямки. До цього узвіз був перекритий від вулиці Вернадського до Успенської площі.

Тут проводили ремонтні роботи, які мали б завершити до кінця 2024 року. Однак кілька днів тому рух вулицею відновили.

Зауважимо, що комунальники ще проводять певні роботи, але дорога повністю відкрита для транспорту.

Нагадаємо, на Крутогірному узвозі ремонтували зливну каналізацію. До цього вулицю вже частково перекривали у 2023 році. 

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