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Крок до здорожчання пального: у Раді анонсували підвищення акцизів

Сьогодні 15:22
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Пальне може здорожчати вже з 1 вересня.

Новости Днепра про Крок до здорожчання пального: у Раді анонсували підвищення акцизів

Парламентський комітет з питань фінансової, податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне (№ 11256-2). Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

“По факту залишили версію, яка була у уряду до першого читання. Так повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро зупиняється)”, – написав нардеп.

За словами Железняка, закон має набути чинності з 1 вересня цього року. Наразі документ готується на друге читання.

Нардеп також оприлюднив орієнтовний графік збільшення акцизного податку до 2028 року. 

Новости Днепра про Крок до здорожчання пального: у Раді анонсували підвищення акцизів

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Новости Днепра про Крок до здорожчання пального: у Раді анонсували підвищення акцизівУкраїнська

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