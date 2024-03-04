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  • “Крім тріски ще й черв’яки”: жителі Дніпра скаржаться на консерви з АТБ

“Крім тріски ще й черв’яки”: жителі Дніпра скаржаться на консерви з АТБ

Сьогодні 19:27
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Мешканці Дніпра придбали рибну консерву з черв'яками.

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У супермакеті АТБ за адресою Зоряний бульвар, 3 дніпряни придбали консерву з “сюрпризом”. 

В АТБ за Зоряному бульварі мала “задоволення” придбати печінку тріски від ТМ “de luxe”. У банці крім печінки були черв’яки, – пише дніпрянка у спільноті “Чорний список”.

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Вміст баночки неприємно шокував. На фото, яке додала до допису покупчиня видно, що вперемішку з печінкою тріски лежать черв’яки. 

Консерва з сюрпризом обійшлася жінці у 127 гривень за 202 грамів. Країна виробник риби – Ісландія.

Чи зверталася жінка з претензіями до магазину – не зазначається. 

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Зауважимо, торгова марка “DeLuxe Foods&Goods Selected” це власна марка АТБ. На відміну від “Своєї лінії”, під цим брендом продають переважно продукти, які виготовляють за кордоном на замовлення супермаркету.

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