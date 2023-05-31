Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Креслили розмітку навколо авто: у Дніпрі невідомі створювали стихійну “платну” парковку (ВІДЕО)

Креслили розмітку навколо авто: у Дніпрі невідомі створювали стихійну “платну” парковку (ВІДЕО)

Сьогодні 16:10
просмотров

Розмітку почали наносити навколо припаркованих авто.

Новости Днепра про Креслили розмітку навколо авто: у Дніпрі невідомі створювали стихійну

У середу, 31 травня, на Сонячній Набережній помітили двох чоловіків, які нанесли синю дорожню розмітку на одному із паркувальних майданчиків. 

Дніпряни, які зафільмували цей процес, припускають, що чоловіки намагалися зробити платну парковку. У відео містяни зазначили, що фарбу наносили прямо навколо припаркованих автомобілів. 

Повідомляється, що комунальники вже знають про цей випадок, тому скоро зафарбують стихійну розмітку, а потім будуть шукати художників.

Нагадаємо, на Європейській площі почали розбирати бруківку. Містяни раніше скаржилися на поганий стан пішохідних доріжок та дорожнього покриття навколо трамвайних колій. І ось цього тижня стартували ремонтні роботи. 

Читайте також:

Новости Днепра про Креслили розмітку навколо авто: у Дніпрі невідомі створювали стихійну Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Чи каратимуть мешканців Дніпра, які прийдуть поплавати на пляжах попри заборону
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:01
    Чи каратимуть мешканців Дніпра, які прийдуть поплавати на пляжах попри заборону

    Пляжі готують до літнього сезону

    У Дніпрі на Перемозі під час викорчовування коріння через 40 років відкопали “скарб” часів СРСР
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:27
    У Дніпрі на Перемозі під час викорчовування коріння через 40 років відкопали “скарб” часів СРСР

    Артефакти пролежали в землі більше 40 років.

    Альтанка з колесом-гігантом: у мережі показали незвичний колодязь у Катеринославській губернії 100 років тому(ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:48
    Альтанка з колесом-гігантом: у мережі показали незвичний колодязь у Катеринославській губернії 100 років тому(ФОТО)

    У Катеринославській губернії жителі зазнавали труднощів із видобутком води –…

    Над Дніпром зафіксували незвичне оптичне явище (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:45
    Над Дніпром зафіксували незвичне оптичне явище (ФОТО)

    За рік його фіксують декілька десятків разів.

    Наверх