Креслили розмітку навколо авто: у Дніпрі невідомі створювали стихійну “платну” парковку (ВІДЕО)

Розмітку почали наносити навколо припаркованих авто.

У середу, 31 травня, на Сонячній Набережній помітили двох чоловіків, які нанесли синю дорожню розмітку на одному із паркувальних майданчиків.

Дніпряни, які зафільмували цей процес, припускають, що чоловіки намагалися зробити платну парковку. У відео містяни зазначили, що фарбу наносили прямо навколо припаркованих автомобілів.

Повідомляється, що комунальники вже знають про цей випадок, тому скоро зафарбують стихійну розмітку, а потім будуть шукати художників.

Нагадаємо, на Європейській площі почали розбирати бруківку. Містяни раніше скаржилися на поганий стан пішохідних доріжок та дорожнього покриття навколо трамвайних колій. І ось цього тижня стартували ремонтні роботи.

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