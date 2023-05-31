Креслили розмітку навколо авто: у Дніпрі невідомі створювали стихійну “платну” парковку (ВІДЕО)

У середу, 31 травня, на Сонячній Набережній помітили двох чоловіків, які нанесли синю дорожню розмітку на одному із паркувальних майданчиків.
Дніпряни, які зафільмували цей процес, припускають, що чоловіки намагалися зробити платну парковку. У відео містяни зазначили, що фарбу наносили прямо навколо припаркованих автомобілів.
Повідомляється, що комунальники вже знають про цей випадок, тому скоро зафарбують стихійну розмітку, а потім будуть шукати художників.
Нагадаємо, на Європейській площі почали розбирати бруківку. Містяни раніше скаржилися на поганий стан пішохідних доріжок та дорожнього покриття навколо трамвайних колій. І ось цього тижня стартували ремонтні роботи.
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