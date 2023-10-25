КП Кам’янської міськради придбало iPhone 14 Pro та аксесуари до нього на 50 тис. грн

Так, нещодавно комунальне підприємство “Міська інформаційна служба” Кам’янської міськради придбало iPhone 14 Pro за 47 499 гривень.
Про це йдеться на сайті держзакупівель Prozorro.
Замовником виступила Олена Лисенко. За даними з сайту, телефон купували в магазині “Комфі”.
Крім того, на Prozorro розміщені тендери на закупівлю чохла за 599 грн, захисного скла за 449 грн та зарядного пристрою за 998 грн.
Для чого комунальному підприємству така дорога “іграшка” – не зазначається.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новомосковську хотіли ремонтувати громадський туалет за ціною 2 квартир в центрі міста. Також ми повідомляли, що у містечку на Дніпропетровщині побудують майданчик для скейтборду за 1,7 млн.
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