КП «Дніпроводоканал» оперативно ліквідовує аварійні ситуації: де закінчили роботи

Не буде витоків, підтоплень території та просідання ґрунтів. У Дніпрі на вул. Фабра відремонтували систему каналізації

У Дніпрі, на вул. Фабра, в районі буд. № 3, закінчили ремонт каналізаційного трубопроводу. Роботи проводилися через його аварійність. На місці ремонту відновлено асфальтове покриття.

За словами начальника інспекції по контролю за ремонтами експлуатаційних мереж КП «Дніпроводоканал» Сергія Ченчевича, відтепер тут не буде витоків, підтоплень території та просідання ґрунтів.

«Трубопроводу понад сто років. На цій ділянці виникли пошкодження, які вже ліквідували. Складність робіт полягала у тому, що тут високий рівень ґрунтових вод. Тому довелося застосувати спеціальне обладнання для відкачування води, аби можна було виконати ремонт. У системі проклали полімерний рукав. Йдеться про ділянку у понад 50 метрів. Виконували ремонт без перекриття руху транспорту. Була лише звужена проїжджа частина. Після закінчення робіт відновили і асфальтове покриття. Дорожні служби нанесуть розмітку», — сказав Сергій Ченчевич.

Іще один вид аварійних ремонтів, які виконує «Дніпроводоканал», — заміна пожежних гідрантів. Такі роботи виконують у різних районах міста. Цього разу і на вул. Робочій, 66.

«У колодязі водопровідної мережі замінюємо пожежний гідрант, оскільки старий не працював. Пожежники подали відповідну заявку на ремонт. Замінюємо гідрант за допомогою зварювальних робіт. Такі роботи важливо виконувати. У разі пожежі рятувальники зможуть набирати воду. Роботи тут плануємо закінчити вже сьогодні», — зазначив начальник зміни Чечелівського району КП «Дніпроводоканал» Максим Гарькавий.

«Пожежні гідранти повинні бути в робочому стані, враховуючи війну в країні. Тому у співпраці із ДСНС виявляємо неробочі й встановлюємо нові гідранти. Це планова робота, яку виконуємо по всьому місту», — додав Сергій Ченчевич.

КП «Дніпроводоканал» оперативно ліквідовує аварійні ситуації. У середньому за тиждень виконує 250 звернень щодо засмічення мереж та ліквідовує більше ніж 100 пошкоджень на мережах водопостачання.

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