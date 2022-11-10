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Котики полюють на орла: у Дніпрі на набережній з’явилося нове графіті

Сьогодні 11:33
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У Дніпрі на набережній біля пішохідного моста на Монастирський острів з'явилося нове графіті.

Новости Днепра про Котики полюють на орла: у Дніпрі на набережній з'явилося нове графіті

Про це пише dnepr.info.

Там хтось зобразив котиків, які полюють на орла. Хто автор цієї краси – невідомо. Але виглядає дуже круто.

Можна припустити, що котики – це ЗСУ, а орел – рф. Усім зрозуміло, хто вийде переможцем із цієї битви!

Новости Днепра про Котики полюють на орла: у Дніпрі на набережній з'явилося нове графіті

Нагадаємо, це не єдині котики, які нещодавно з’явилися на набережній Дніпра. Днями у Дніпрі на парапеті Січеславської Набережної встановили нову мініскульптуру «Дніпровські лоцмани». Прочитати детальніше про це можна за посиланням!

Читайте також:

Новости Днепра про Котики полюють на орла: у Дніпрі на набережній з'явилося нове графітіУкраїнська

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