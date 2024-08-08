Коти за ціною авто: як виглядає кіт за 89 тис грн на продаж у Дніпрі

Щорічно 8 серпня відзначається Всесвітній день кішок. Свято було створено з метою привернути увагу не лише до питання бездомних вусатих, а й наголосити на важливості хвостатого «друга» в житті людини. Вперше свято відзначили у 2002 році, ініціатором його створення став Міжнародний фонд захисту тварин.

Коти і кішки роблять життя своїх господарів більш радісним, веселим, допомагають зняти стрес, відволікають від проблем, заспокоюють мурчанням і дивують різними трюками. До Всесвітнього дня котів журналісти dnepr.info зібрали добірку найдорожчих вусатих, яких можна купити у Дніпрі.

Купити кота породи ельф у Дніпрі можна за 89,5 тис грн. Вік тварини – 11 місяців. Як зазначає автор оголошення, у кота: «ідеальна голість шкіри, супер-завиток вух». Зазначається, що обидва батьки кота ельфи, у нього є родовід і всі необхідні щеплення.

Особливістю породи ельф є відсутність у них шерсті, вони мають кінчики вух, що загинаються, і худорляву статура. Порода вважається однією з найрідкісніших і наймолодших у світі, тому що була виведена лише у 2006 році. Вони – гібрид двох порід – керла та сфінкса. Вирізняються добрим характером.

Купити кішку породи мейн-кун у Дніпрі можна за 55,5 тис. грн. Її батьки пройшли генетичні тести відсутність породних генетичних захворювань. Тварина привчена в горщику, кігті. Особливістю кішки є її вуха – на них є своєрідні “пензлики”, а також розмір. Мінімальна вага тварини – від 7 кг, а максимальна може досягати 15 кг. Висота в загривку – від 25 до 41 см, а довжина з хвостом може бути більше метра.

Кота породи бамбіно у Дніпрі можна купити за 53,2 тис грн. У нього породисті батьки, є всі щеплення, документи, тварина привчена до кігтеточки та туалету. Порода бамбіно – експериментальна, результат схрещування двох інших порід – сфінкса та манчкіна. Від одного вона “взяла” практичну відсутність шерсті на тілі, від іншого – короткі лапи. Перше кошеня нової породи з’явилося 2005 року.

Тварини цієї породи не можуть стрибати високо, вони не залізуть на диван або стіл, якщо їм не облаштують для цього «драбинку». Вважаються допитливими, веселими, але незграбними звірятками.

Купити різноокого котика породи манчкін у Дніпрі можна за 48 тис грн. Кошеня коротколапий – це особливість породи. Його лапи в 2-3 рази коротші, ніж у звичайних котів. У нього породисті батьки, щеплення, документи. Кошенята мають добрий і спокійний характер, не агресивні.

У загривку коти зростають до 16 см, а довжина хвоста дорівнює довжині тіла. Ще одна їхня особливість –вони практично не мурчать, але іноді можуть почати видавати звуки у присутності інших котів.

Кошеня рідкісної породи регдол у Дніпрі можна купити за 40,1 тис грн. Звір має всі щеплення, уміє точити кігті на спеціальному пристрої і ходити на лоток. Регдол порода досить великих кішок – середня вага 5-7 кг. Була виведена у США у 1960-х роках. Кішки відрізняються спокійним характером, терпінням, доброзичливістю до інших тварин.

Представники породи не люблять стрибати, найбільше їм подобається лежати на колінах господаря і грати з іграшками. Шерсть регдола не викликає алергії.

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