Космос наш: Україна розірвала 27-річну угоду з РФ про дослідження і використання космічного простору

Новину повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.
“Припинено дію Угоди між урядом України і урядом РФ про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, вчиненої 27 серпня 1996 року”, – зазначив він у дописі.
Крім того, сьогодні припинив діяти протокол до цієї угоди, підписаний 26 листопада 2010 року.
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