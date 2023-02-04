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Космос наш: Україна розірвала 27-річну угоду з РФ про дослідження і використання космічного простору

Сьогодні 18:13
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У суботу, 4 лютого, Україна розірвала двосторонню угоду з державою-терористкою Росією про співробітництво у сфері дослідження і використання космосу в мирних цілях. Це відбулося майже через 27 років після її укладання.

Новости Днепра про Космос наш: Україна розірвала 27-річну угоду з РФ про дослідження і використання космічного простору

Новину повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

“Припинено дію Угоди між урядом України і урядом РФ про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, вчиненої 27 серпня 1996 року”, – зазначив він у дописі. 

Крім того, сьогодні припинив діяти протокол до цієї угоди, підписаний 26 листопада 2010 року. 

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Новости Днепра про Космос наш: Україна розірвала 27-річну угоду з РФ про дослідження і використання космічного просторуУкраїнська Новости Днепра про Космос наш: Україна розірвала 27-річну угоду з РФ про дослідження і використання космічного просторуРусский

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