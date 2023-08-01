Схожий на космічний корабель: як 50 років тому виглядав планетарій у Дніпрі

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як він виглядав раніше, так як нині.
Для «будинку неба» вирішили звести окрему будівлю. Місце розташування було вибрано не випадково, а через рельєф вулиці – невелика височина у вигляді пагорба була дуже доречною.
Розрахований планетарій на той час був на 120 місць і мав діаметр купола 12 метрів. Щороку працівники закладу читали понад 100 лекцій для відвідувачів. У планетарії встановили телескоп, що дозволяє милуватися зірками – він збільшував зображення у 300 разів. Відвідувачі могли побачити рух планет, небесні явища, фази Місяця та дізнатися про легенди, пов’язані з різними сузір’ями.
Трохи згодом у планетарії відкрився гурток «Оріон», у якому були старшокласники – любителі астрономії.
У 2018 році планетарій був закритий на реконструкцію і запрацював лише у 2021 році. Було здійснено ремонт будівлі та повну заміну обладнання.
Наразі тут проводяться не лише лекції, а й інтерактивні заняття, а також з’явилася зона експозиції, де зібрано музейні та наукові інтерактивні експонати. У «Зоряному залі» встановлено проекційну систему, а у навчальному класі встановлено інтерактивну дошку та письмові столи для проведення різних занять.
фото: сайт планетарію, Л. Соколова, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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