Коштував третину річного бюджету Гетьманщини: де на Дніпропетровщині стоїть культовий козацький храмовий комплекс

Одна із найстаріших та найдорожчих церков України розташована у Дніпровському районі.

На Дніпропетровщині знаходиться унікальний храмовий комплекс. Про нього у своєму телеграм-каналі детальніше розповів очільник обласної ради Микола Лукашук.

Йдеться про Китайгородський храмовий комплекс, який вважається одним із найстаріших в Україні. Три козацькі церкви збудовані у 18 сторіччі в стилі бароко розташовані у Китайгороді Дніпровського району.

Це один із найстаріших та унікальний в Україні культовий комплекс середини XVIII століття на території Дніпропетровщини. Він складається з трьох кам’яних козацьких храмів – Успенської й Миколаївської церкви та церкви-дзвіниці Святої Варвари. Їх збудували поряд одна з одною за чотири роки, – йдеться у повідомленні.

Тоді навколо Китайгорода було чимало поселень, мешканці яких ходили до своїх церков. Ці храми побудували за кошти парафіян й китайгородського козака сотника Павла Семенова.

Коштувало будівництво щонайменше 45 тисяч злотих, що недешево, адже річний бюджет всієї Гетьманщини був трохи більш як 140 тисяч злотих.

Козак-сотник, який дав гроші на будівництво храмів, похований разом з дружиною та донькою у сімейному склепі в середині Успенської церкви.

Всі три храми, збудовані в середину 18 сторіччя, були згодом відреставровані.

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