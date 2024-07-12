Користувався документами померлого родича: у Дніпрі зупинили п’яного водія

У Дніпрі чоловік користувався документами свого померлого родича.

У пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області повідомили про те, що у Дніпрі в Новокодацькому районі зупинили авто Chevrolet за порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування, поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

Чоловік пройшов освідування у встановленому законом порядку за допомогою Драгеру. Результат був позитивним — 2,41 проміле алкоголю в крові кермувальника, – написали в дописі патрульної поліції.

Під час складання протоколу чоловік надав патрульним водійське посвідчення, яке згідно даних МВС належало не йому, а вже померлій особі. Виявилося, що ця померла особа – родич водія.

На горе-кермувальника було складено протокол за частиною 1 статті 130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП, а також його відсторонили від керування транспортним засобом.

Недійсний документ вилучила слідчо-оперативна група.

Примітка: згідно частини 1 статті 130 чоловіку загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: