Користувався документами померлого родича: у Дніпрі зупинили п’яного водія

У пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області повідомили про те, що у Дніпрі в Новокодацькому районі зупинили авто Chevrolet за порушення правил дорожнього руху.
Під час спілкування, поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.
Чоловік пройшов освідування у встановленому законом порядку за допомогою Драгеру. Результат був позитивним — 2,41 проміле алкоголю в крові кермувальника, – написали в дописі патрульної поліції.
Під час складання протоколу чоловік надав патрульним водійське посвідчення, яке згідно даних МВС належало не йому, а вже померлій особі. Виявилося, що ця померла особа – родич водія.
На горе-кермувальника було складено протокол за частиною 1 статті 130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП, а також його відсторонили від керування транспортним засобом.
Недійсний документ вилучила слідчо-оперативна група.
Примітка: згідно частини 1 статті 130 чоловіку загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік.
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