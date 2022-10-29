Коригував удари по Нікополю та “полював” на HIMARS: на Дніпропетровщині затримали російського агента

Служба безпеки України затримала ще одного російського агента в прифронтових районах Дніпропетровщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, чоловік збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Серед основних його завдань також було виявлення можливих бойових позицій реактивних систем HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту. Крім того, зловмисник коригував численні ракетні удари по Нікополю, зокрема по об’єктах енергетичної інфраструктури, та «звітував» окупантам про наслідки повітряних атак.

Як з’ясувалося, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого після початку повномасштабного вторгнення представники спецслужб рф завербували через соцмережі.

Під час обшуків за місцем проживання агента рф правоохоронці виявили мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами законспірованого листування з московським «куратором».

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії.

Цю подію прокоментував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Служба безпеки затримала мешканця області, який працював на окупантів. Його завербували через соціальні мережі. Чоловік наводив ворожу зброю на наші міста та села. А ще розшукував позиції HIMARS та гаубиць M777 вздовж лінії фронту. Зрадник їздив по громадах і багато фотографував. Відправляв кураторам світлини з детальним описом побаченого. Російський поплічник затриманий. Його чекає від 15 років до довічного. Класна робота силовиків. Мінус один зрадник. Ще один крок до перемоги, – написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 16-річний хлопець вкрав у сусіда 1,3 млн грн.

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