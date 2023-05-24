«Королева рок-н-ролу»: у Швейцарії померла співачка Тіна Тернер

Артистці було 83 роки.

Американська та швейцарська співачка Тіна Тернер померла в середу, 24 травня, у віці 83 років. Про це пише Sky News з посиланням на її представника.

Як йдеться у заяві, Тіна Тернер померла 24 травня у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Куснахті поблизу Цюріха, що у Швейцарії. «За нею світ втрачає легенду музики та приклад для наслідування», – вказано у повідомленні.

Тіна Тернер володарка восьми премій «Греммі». Журнал Rolling Stone назвав її однією з найбільших співачок сучасності.

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