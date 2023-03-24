«Корабель доріг», але кузову потрібен ремонт: як виглядає іномарка за 38 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Весна та осінь – найпопулярніші пори року для купівлі або продажу автомобільної техніки. Так кажуть самі продавці машин. Тому на авторинку нині збільшується кількість пропозицій. Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштує купити найдешевшу машину у Дніпрі та що пропонують на автомобільному ринку за ціною не більше 50 тис грн.

За 49,9 тис. грн у Дніпрі можна купити Honda Accord 1987 року випуску. Продавець авто повідомляє, що машина пройшла 111 тис. км, що вкрай мало для такого солідного віку. Об’єм двигуна складає 2 літри, а витрата 10 літрів бензину на 100 км. Для тих, хто хоче заощадити – на машині стоїть газова установка. Як бонус новий власник авто отримає люк, тоновані стекла, електропривід дзеркал. Але судячи з фото авто, кузов потребує ремонту.

Трохи дешевше – 46,1 тис грн коштуватиме автомобіль Opel Ascona 1986 року випуску. Пробіг у цього авто теж маленький – лише 90 тис км. Продавець повідомляє, що у машині є незначні кузовні дефекти, новий акумулятор, замінені стабілізатори, а ось двигун пройшов капітальний ремонт. У місті машина витрачає до 12 літрів бензину на 100 км, але також може їздити і на газі. Можливий торг.

За 42, 3 тис. грн можна купити Ford Siera 1987 року випуску. Машина пройшла 240 тис км, з чого можна дійти невтішного висновку, що двигун не ремонтували. На кузові видно сліди вм’ятин та фарби. Об’єм двигуна 2 літри, автомобіль може їздити як на бензині, так і газу.

Ще дешевше 40,3 тис. грн просять за автомобіль Citroen ZX 1993 року випуску. Об’єм двигуна авто – 1,4 літри, встановлений газ, машина пройшла 200 тис км. Продавець стверджує, що «машина у нормальному стані, економна, витрата 8 літрів на 100 км, працює піч та встановлені легкосплавні диски». Можливий торг.

За 38, 4 тис грн у Дніпрі можна купити автомобіль Ford Taurus 1992 року випуску. Об’єм двигуна авто – 3,8 літра, є газова установка, автоматична коробка передач. За все своє «життя» автомобіль проїхав 250 тис км. Продавець зазначає, що машина хоч і в хорошому стані і є: «кораблем доріг, але застукав двигун» і на його ремонт потрібно близько 10 тис. грн. тому новому власнику потрібно буде одразу витратитися.

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