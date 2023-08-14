Копи Дніпра викрили працівників ТЦК Донеччини, які за гроші допомагали чоловікам тікати за кордон

Правоохоронці міграційної поліції Дніпра скерували до суду справу працівників територіального центру комплектування Донеччини, які за гроші допомагали військовозобов'язаним незаконно виїжджати за кордон.

Про це повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області.

Так, правоохоронці затримали трьох працівників ТЦК Донеччини, які за гроші роздавали посвідчення та довідки ВКЛ, де вказувалося, що військовозобов’язаний за станом здоров’я не може бути мобілізованим.

Ці документи допомагали чоловікам незаконно перетинати кордон.

Організували схему троє працівників ТЦК Донеччини. Серед них – лікар ВКЛ та начальник районного відділу ТЦК. З травня по вересень 2022 року вони заробляли на чоловіках, які хотіли поїхати за кордон.

Скількох людей вдалося таким чином випустити за межі країни та скільки заробили організатори схеми – не уточнюється.

Під час обшуків правоохоронці знайшли речдоки. Після проведення необхідних експертиз, допиту свідків та інших слідчих дій членам угрупування повідомили про підозру та направили до суду обвинувальний акт. Усім причетним загрожує до 9 років позбавлення волі.

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