Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Копи Дніпра викрили працівників ТЦК Донеччини, які за гроші допомагали чоловікам тікати за кордон

Копи Дніпра викрили працівників ТЦК Донеччини, які за гроші допомагали чоловікам тікати за кордон

Сьогодні 13:12
просмотров

Правоохоронці міграційної поліції Дніпра скерували до суду справу працівників територіального центру комплектування Донеччини, які за гроші допомагали військовозобов'язаним незаконно виїжджати за кордон.

Новости Днепра про Копи Дніпра викрили працівників ТЦК Донеччини, які за гроші допомагали чоловікам тікати за кордон

Про це повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області. 

Так, правоохоронці затримали трьох працівників ТЦК Донеччини, які за гроші роздавали посвідчення та довідки ВКЛ, де вказувалося, що військовозобов’язаний за станом здоров’я не може бути мобілізованим. 

Ці документи допомагали чоловікам незаконно перетинати кордон. 

Організували схему троє працівників ТЦК Донеччини. Серед них – лікар ВКЛ та начальник районного відділу ТЦК. З травня по вересень 2022 року вони заробляли на чоловіках, які хотіли поїхати за кордон. 

Скількох людей вдалося таким чином випустити за межі країни та скільки заробили організатори схеми – не уточнюється. 

Під час обшуків правоохоронці знайшли речдоки. Після проведення необхідних експертиз, допиту свідків та інших слідчих дій членам угрупування повідомили про підозру та направили до суду обвинувальний акт.

Усім причетним загрожує до 9 років позбавлення волі.

Читайте також:

Новости Днепра про Копи Дніпра викрили працівників ТЦК Донеччини, які за гроші допомагали чоловікам тікати за кордонУкраїнська Новости Днепра про Копи Дніпра викрили працівників ТЦК Донеччини, які за гроші допомагали чоловікам тікати за кордонРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі популярний автобус змінив маршрут: нова схема руху
Новини Дніпра
Сьогодні 13:37
У Дніпрі популярний автобус змінив маршрут: нова схема руху

У Дніпрі один з автобусів змінив схему руху.

Мешканці одного із житломасивів залишилися без води: коли її дадуть
Новини Дніпра
Сьогодні 12:21
Мешканці одного із житломасивів залишилися без води: коли її дадуть

Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Як раніше виглядав ресторан «Старий лоцман» у Дніпрі: вар’єте та рибацька зала (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:20
Як раніше виглядав ресторан «Старий лоцман» у Дніпрі: вар’єте та рибацька зала (ФОТО)

У Дніпрі багато різних ресторанів, барів та пабів, але всі…

У Дніпрі обікрали авто військового: витягли дорогу амуніцію
Новини Дніпра
Сьогодні 11:51
У Дніпрі обікрали авто військового: витягли дорогу амуніцію

Немає слів...

Наверх