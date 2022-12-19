Коп в костюмі Святого Миколая: у Дніпрі патрульні вітають містян зі святом (ВІДЕО)

Сьогодні в Україні святкують День святого Миколая.

Напевно, кожен, прокинувшись вранці, насамперед подивився, чи є під подушкою подарунок.

Якщо у вас не було сюрпризу від Святого Миколая – не біда. Сьогодні мешканці Дніпра мали можливість отримати подаруночок від патрульних поліцейських.

Так, святково одягнені вартові порядку вітали містян зі святом та дарували їм невеликі презенти.

Відео опублікували місцеві мешканці у соцмережі.

Дніпрянам дуже сподобалася ця акція, адже нам зараз так не вистачає позитивних емоцій.

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