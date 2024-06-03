Концерт на колесах: у Дніпрі працює співучий таксист (ВІДЕО)

У Дніпрі працює таксист, який співає для пасажирів.

Про працівника, який звичайну поїздку в таксі перетворює на концерт, розповіла мешканка Дніпра. Вона зняла виступ таксиста на відео та опублікувала його в мережу. На ньому видно, що чоловік керує авто та напрочуд гарно співає пісню відомого українського гурту “Океан Ельза” – “Не питай”.

“У нас у Дніпрі працює унікальний талант, людина працює в таксі, і піднімає настрій, який розумничка, рідко таких зустрінеш, нехай йому пощастить і він стане людиною, яка заслуговує на повагу та бажання досягти успіху у своєму таланті!!!!”, – написала Аліна Бабенко на сторінці “Левый Берег Дніпро (Левобережный, Березинка, Ясень, АНД)” у Facebook.

У коментарях під дописом інтернет-користувачі похвалили таксиста та подякували йому за гарний настрій. Деякі також запитували його номер. Напевно, щоб також потрапити на концерт на колесах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителі Дніпра, яким понад 45 років, можуть безплатно опанувати фах кухаря.

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